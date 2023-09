Israele contro Libano e Iran: "Costruite un aeroporto per attaccarci"

Di Euronews

Israele accusa il Libano di star costruendo un aeroporto nel sud del Paese, con l'aiuto dell'Iran, per lanciare attacchi sul suo territorio. A denunciarlo è lo stesso Ministro della difesa israeliano, che in una conferenza stampa ha mostrato delle foto satellitari di un sito in cui sono riconoscibili bandiere iraniane e di Hezbollah. In un primo momento né la missione iraniana presso le Nazioni Unite, né il movimento e partito islamico sciita libanese hanno rilasciato commenti in merito.