Ci sono almeno 420.000 militari russi nei territori occupati dell'Ucraina: lo ha stimato l'ufficiale dei servizi segreti ucraini Vadym Skibitsky alla conferenza sulla strategia europea di Yalta a Kiev. Ha detto che questa è una stima per difetto e non include le truppe della Guardia nazionale russa, altri corpi di polizia, mercenari o paramilitari

La Strategia Europea di Yalta è un forum fondato nel 2004 per discutere gli obiettivi di eurointegrazione ucraini tra politici e uomini d'affari e inizialmente si è tenuto nella città di Yalta in Crimea. Dopo l'annessione da parte della Russia, ha dovuto trasferirsi, ma va avanti. Nonostante la guerra, il forum attira ancora molte personalità di spicco, come Boris Johnson.

Tra gli altri portavoce della parte ucraina, il capo dell'intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov, che ha ammesso apertamente la partecipazione dell'Ucraina agli attacchi dei droni sul territorio russo. Inizialmente Kiev negava qualsiasi coinvolgimento in tali operazioni, ma recentemente è un po' più aperta a proposito.

Budanov ha inoltre assicurato che la controffensiva ucraina continuerà nonostante le avverse condizioni meteorologiche previste per il tardo autunno e l'inverno.