I residenti del piccolo borgo del centro Italia hanno ammirato l'esemplare di orso marsicano che si aggirava per il paese insieme ai suoi due cuccioli

Si chiama Amarena e per qualche minuto è stata al centro dell'attenzione a San Sebastiano Dei Marsi, un piccolo paese nel centro dell'Italia. Non è la prima volta che accade, l'orsa era già stata avvistata in diverse occasioni.

Questa orsa marsicana, una sottospecie non aggressiva dell'orso bruno europeo, ha attraversato il borgo con i suoi due cuccioli sotto gli sguardi stupiti dei residenti, che hanno immortalato la scena grazie ai telefoni cellulari.

Gli abitanti del piccolo centro hanno però preferito non avvicinarsi, per evitare di disturbare l'animale oltre a voler scongiurare il pericolo, seppure lieve, di un'eventuale aggressione. L'orsa avrebbe potuto attaccare se avesse percepito una minaccia nei confronti dei due cuccioli.

In città l'hanno chiamata Amarena perché sarebbe ghiotta di una varietà di ciliegia così chiamata.