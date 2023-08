Francia, incendio in una casa vacanze: 11 morti

La residenza era stata affittata da un gruppo di persone disabili mentali lievi accompagnate. I vigili del fuoco hanno evacuato 17 persone. Difficile estrarre i corpi a causa del crollo di parte dell'edificio

All'alba di mercoledì è scoppiato un incendio in una casa vacanze che ospitava un gruppo di persone con disabilità mentali lievi nella città francese di Wintzenheim, a pochi chilometri da Colmar, in Alsazia.

I vigili del fuoco hanno tratto in salvo 17 persone e localizzato i corpi di 11 vittime. Inizialmente due persone risultavano disperse, ma i soccorritori già temevano il peggio. Tra gli evacuati, solo una persona è stata ricoverata in ospedale e un'altra è in stato di shock, ma non ci sono feriti gravi.

Le vittime sono state trovate al piano superiore e in un mezzanino crollato, ma sono stati estratti solo tre corpi. "La difficoltà sta nel riuscire ad accedere ai livelli interessati, poiché ci sono molte macerie, molte parti crollate e un pavimento la cui stabilità è molto incerta", ha detto ai giornalisti presenti sul posto il tenente colonnello Philippe Hauwiller, comandante dell'operazione di salvataggio.

La struttura in cui si è sviluppato l'incendio è un vecchio fienile ristrutturato, con due piani e una mansarda. L'edificio era stato affittato da un gruppo di persone disabili accompagnate.

Secondo Le Monde, la vacanza è stata organizzata da Oxygène vacances adaptée, un'agenzia di viaggi specializzata di Nancy con cui le associazioni per disabili della città, da cui provengono molti dei partecipanti al viaggio, collaborano da tempo.

Al momento non sono note le cause dell’incendio, ma è stata già aperta un'indagine, affidata al sostituto procuratore di Colmar Nathalie Kielwasser. È stato il proprietario dell'edificio, che abita nelle vicinanze, ad allertare i vigili del fuoco intorno alle 6.30 di mattina. I soccorritori sono arrivati sul posto alle 6.45.

All'arrivo del vicesindaco Daniel Leroy, intorno alle 7, "già non c'era più nulla". "La parte superiore dell'edificio era completamente bruciata e il tetto era completamente crollato", ha detto. Secondo lui, gli occupanti sono stati "sorpresi a dormire, tutti stavano dormendo".

"Di fronte a questa tragedia, il mio pensiero va alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie", ha scritto il presidente Emmanuel Macron su X (già Twitter), mentre il primo ministro Elisabeth Borne dovrebbe recarsi sul posto.