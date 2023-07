Di Euronews

Per non rimanere isolato Putin rassicura il continente africano sulle forniture di grano e rinnova il sostegno al regime di nordcoreano. Ma sula scena internazionale restano alte le tensioni sulla Chiesa ortodossa ucraina

Diciassette capi di Stato e i delagati di cinquanta Paesi africani hanno partecipato al vertice Russia-Africa che si sta svolgendo a San Pietroburgo.

Mettere in sicurezza i granai

Il presidente russo Vladimir Putin, che gode del tacito sostegno o della neutralità di alcuni di questi governi in vari organismi internazionali, vuole rassicularli sulle forniture di grano, a rischio da quando Mosca è Uscita dall'accordo sui cereali ucraini.

"La Russia è pronta a inviare grano gratuitamente ai Paesi africani nei prossimi tre o quattro mesi". ha dichiarato Putin. Nei giorni scorsi il Financial Times aveva parlato di un piano russo per rifornire di cereali il continente africano tagliando fuori Kiev. Secondo il quotidiano economico britannico "la Russia avrebbe dovuto inviare fino a 1 milione di tonnellate di grano alla Turchia "su base preferenziale". Il Qatar avrebbe pagato interamente il conto e il grano sarebbe stato fornito alla Turchia per essere poi spedito in Africa. Né Ankara né Doha avevano però accettato la proposta.

Putin ha poi parlato degli scambi commerciali con il continente. Dichiarando chel'interscambio commerciale tra la Russia e i Paesi africani ha raggiunto i 18 miliardi di dollari nel 2022.Secondo il Washington Post, al summit Russia-Africa del 2019, Putin aveva auspicato di far salire l'interscambio commerciale tra Mosca e i Paesi africani da 16,8 a circa 40 miliardi di dollari in cinque anni.

Il presidente dell'Unione Africana e presidente delle Comore, Azali Assoumani, nel corso del suo intervento al forum Africa-Russia a San Pietroburgo, ha affermato che l'Africa "sarà ora gravemente colpita dai prezzi del cibo" e ha chiesto di "facilitare la consegna di grano sia ucraino che russo ai Paesi" del continente. Lo riporta l'agenzia Interfax. "La crisi ucraina sta avendo un grave impatto sulla situazione, quindi risolvere questa crisi salverà un gran numero di vite di persone che dipendono dalle scorte alimentari", ha dichiarato ancora Assoumani. La Russia, ha spiegato Putin citato dalla Tass, è pronta a fornire tra le 25 mila e le 50 mila tonnellate di cereali gratuitamente ciascuno a Zimbabwe, Burkina****Faso, Somalia ed Eritrea.

Il bisogno di alleati

Il Cremlino guarda anche alla Corea del Nord nel tentativo di dimostrare che non è rimasto isolato dopo l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha incontrato a Pyongyang il leader nordcoreano Kim Jong Un, che gli ha mostrato con orgoglio l'armamentario del suo esercito, tra cui diversi missili intercontinentali.

Ma sulla scena internazionale la diplomazia russa arranca. Mercoledì ha abbandonato una riunione del Consiglio di Sicurezza, acusando il presidente di parzialità, a causa delle tensioni sulla Chiesa ortodossa ucraina. Mosca ha preteso la presentazione di un rapporto preparato dall'arcivescovo ucraino Gideon che mantiene stretti legami con Mosca.