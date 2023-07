Di Una Hajdari

Il Paese potrebbe non essere in grado di soddisfare i requisiti di vaccinazione, causando una nuova ondata del virus

Gli esperti sanitari temono che nell'Ucraina dilaniata dalla guerra possa verificarsi una nuova epidemia di morbillo se a settembre centinaia di migliaia di bambini in età scolare non vaccinati torneranno a scuola.

"Il ministero della Salute ucraino e i centri di immunizzazione monitorano costantemente i rischi di contagio e il rischio più alto che corriamo nel Paese in questo momento è quello di un'epidemia di morbillo", ha dichiarato a Kiev all'inizio di questa settimana Ihor Kuzin, viceministro ucraino della Salute.

In passato l'Ucraina è stata un "punto caldo" per il morbillo nel continente, con scetticismo e interruzioni delle forniture di vaccini che hanno portato a un'ampia epidemia nel 2019.

"La prima esplosione di morbillo in Ucraina si è verificata nel periodo 2017-2019 ed è stata un'epidemia massiccia che il governo stava cercando di mitigare. All'epoca, circa 115.000 bambini hanno contratto la malattia", ha continuato Kuzin.

Secondo il ministero della Salute, nel 2022 solo il 74 per cento dei bambini di un anno e il 69 per cento di quelli di 6 anni hanno ricevuto rispettivamente la prima e la seconda vaccinazione contro il morbillo.

Questi bambini, più altri che hanno saltato le vaccinazioni regolarmente programmate tra i 2 e i 17 anni, torneranno nelle aule scolastiche dove il rischio di contagio è molto più alto.

A medical worker prepares to administer a vaccine to a toddler being held by his mother in Kyiv, Ukraine. 20 March 2009 Sergei Chuzavkov/AP2009

"Circa 260.000 bambini hanno bisogno di essere vaccinati e fino a quando questo non sarà fatto ci troveremo di fronte al rischio di un'epidemia di massa", ha spiegato Kuzin, sottolineando che questo numero si riferisce a coloro che hanno saltato i vaccini previsti dal calendario regolare.

Il morbillo è una malattia altamente contagiosa che si diffonde attraverso le goccioline respiratorie, con complicazioni quali polmonite e infiammazione cerebrale. È anche quasi interamente prevenibile con il vaccino.

"Quindi fino al primo settembre, quando inizierà la scuola, questi bambini dovranno essere vaccinati", ha concluso Kuzin, esortando le persone a vaccinarsi nel prossimo mese e mezzo.

Difficoltà di vaccinazione a causa dell'invasione

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato che l'Ucraina è diventata più vulnerabile alle malattie contagiose dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina nel febbraio 2022.

L'affollamento di persone nei rifugi antiatomici, lungo i confini e in altre aree, nonché il mancato rispetto dei programmi di vaccinazione, facilitano il passaggio dei virus da una persona all'altra in rapida successione.

"Quando è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina, ci siamo resi conto che i maggiori rischi per la salute nel Paese erano le epidemie di difterite e morbillo. La cosa importante in questo momento, per controllare la portata dell'epidemia, è vaccinare i bambini non vaccinati che si trovano nel Paese", ha dichiarato Vusala Allahverdiyeva, esperta di prevenzione e immunizzazione delle malattie presso l'Oms.

Mentre molti bambini sono stati tolti dalle scuole all'inizio dell'invasione, iniziando a seguire le lezioni online, in alcune zone del Paese, dove l'intensità dei combattimenti è minore, è probabile che si torni alle lezioni di persona, man mano che l'Ucraina impara ad adattarsi alla nuova situazione.

Anche il ministero della Salute, con l'assistenza dell'UNnicef, nei prossimi mesi opererà con squadre mobili di vaccinazione per raggiungere coloro che si sono dovuti allontanare dalle loro città o paesi a causa dell'invasione.

Circa 318 squadre mobili forniranno vaccinazioni agli sfollati in ogni regione.

Andrii Pashynnyi, responsabile dell'immunizzazione presso il ministero, ha esortato gli ucraini a ignorare i detrattori del vaccino in questa fase cruciale.

"Se il vostro medico dice che non dovreste vaccinarvi, allora dovreste cambiare medico. Esortiamo tutti a vaccinarsi", ha dichiarato Pashynnyi.

Oltre al fatto che i bambini non vaccinati rappresentano un rischio per coloro che si trovano attualmente in Ucraina, non è improbabile che anche i bambini ucraini rifugiati nell'Unione europea, non vaccinati, corrano un rischio maggiore di contrarre e diffondere il morbillo e altre malattie infettive.

Demonstrators gather to protest against COVID-19 restrictions and vaccine mandates in Kyiv, Ukraine. 24 November 2021 Efrem Lukatsky/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Disinformazione e certificati falsi

Nel 2008, una notizia falsa su un giovane morto di meningite batterica dopo aver ricevuto un vaccino contro il morbillo ha portato il ministero della Salute a sospendere le vaccinazioni e molti ucraini a decidere di non vaccinare i propri figli, nonostante le obiezioni dell'Oms.

Secondo i rapporti, questo ha portato a un calo significativo della fiducia del pubblico nelle vaccinazioni, e il livello di vaccinazione contro il morbillo tra i bambini piccoli è sceso da oltre il 90 per cento nel periodo 2008-2010 a solo il 40 per cento nel 2010.

Gli esperti hanno insistito sul fatto che è necessario un tasso di vaccinazione del 95 per cento nella popolazione generale per prevenire efficacemente i casi di morbillo.

"Ogni cinque anni in Ucraina si verifica una grave epidemia di morbillo. La gente non la prende sul serio perché la statistica generale europea è che una persona su mille muore di morbillo, ma si tratta di una malattia pericolosa e molto infettiva", ha spiegato Fedir Lapii, capo del Gruppo tecnico nazionale di esperti sull'immunizzazione.

Nel 2019, Euronews ha riferito dell'aumento di madri in Ucraina che scelgono di corrompere i loro medici per farsi rilasciare certificati di vaccinazione falsi, piuttosto che far vaccinare i loro figli piccoli.

La disinformazione sui vaccini è diffusa a livello globale ed è stata registrata in modo acuto al culmine della pandemia Covid-19, quando molti hanno rifiutato l'iniezione salvavita.

Le autorità ucraine hanno dichiarato che, a causa dei sospetti sull'efficacia dei vaccini provenienti dall'India - infondati secondo l'Oms - hanno acquistato un lotto di vaccini interamente di produzione europea per evitare che qualcuno non ne usufruisca.