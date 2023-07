Di Euronews

Dopo 27 anni l'Ariane 5 va in pensione. Il razzo, partito dal centro europeo nella Guyana francese, ha effettuato il suo ultimo lancio portando in orbita due satelliti di difesa. Ma il suo erede, l'Ariane 6, potrebbe non essere pronto prima della fine di quest'anno

L'Ariane 5 va in pensione. Il razzo ha effettuato con successo il suo ultimo lancio. In questa ultima missione ha portato in orbita un satellite per la comunicazione militare francese e uno sperimentale tedesco.

Il più potente dei lanciatori dell'Agenzia Spaziale Europea è partito dal Centro spaziale europeo a Kourou, nella Guyana francese, alle 19 ora locale.

Il decollo, inizialmente previsto per il 4 luglio, era stato rimandato per problemi tecnici e poi ulteriormente slittato per forti venti.

I due satelliti per la difesa e le comunicazioni che sono andati in orbita insieme al razzo sono loHeinrich-Hertz-Satellit, costruito da OHB per l'Agenzia spaziale tedesca Dlr, e il Syracuse 4B, realizzato per l'esercito francese da un consorzio formato da Airbus Defence and Space e Thales Alenia Space.

La lunga carriera dell' Ariane 5 è iniziata nel 1996 e nel corso dei suoi 27 anni ha effettuato 117 missioni di primo piano, come quelle del telescopio spaziale James Webb, la sonda europea Rosetta e pochi mesi fa Juice, la missione europea diretta alle lune ghiacciate di Giove.

Ma il ritiro del razzo lascia l'Europa in una situazione di incertezza. Il suo erede di ultimissima generazione, l'Ariane 6, è ancora in fase di sviluppo e test e probabilmente non sarà lanciato prima della fine di quest'anno.