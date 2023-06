I rifugiati della Kakhovka in Transcarpazia

Emergenza abitativa nella piccola regione ucraina al confine dove i rifugiati dell'est arrivano e affittano

10 giorni dopo l'esplosione della diga di Nova Kakhovka, sempre più persone fuggono dagli orrori della guerra verso la Transcarpazia, minuscola regione occidentale ucraina.

I convogli che trasportano i profughi non hanno ancora raggiunto il confine occidentale, ma le agenzie umanitarie attive nell'area hanno già iniziato a prepararsi. Le autorità di Kiev hanno chiesto ai campi della Transcarpazia di prepararsi ad accogliere i richiedenti asilo provenienti da Novaya Kakhovka.

Dice il nostro inviato Zoltán Siposhegyi - Euronews Ungheria: "Qui a Mukachevo è più difficile trovare appartamenti in affitto perché i rifugiati li hanno affittati tutti. La gente del posto racconta che negli ultimi giorni sono arrivati quelli che sono fuggiti in auto a causa dell'esplosione della diga. Sono i ricchi, arivati con la propria macchina. Non vogliono dormire in un campo profughi, vogliono solo essere più vicini all'Occidente.

Anche l'Ungherese Baptist Relief Service non è ferma. A Berehovo sono già state raccolte diverse tonnellate di cibo. Ogni giorno, i volontari li impacchettano e li consegnano ai rifugiati ucraini.

Csaba Nagy, il capo locale dell'organizzazione, ha affermato che questa settimana verrà inviato un trasporto speciale sul luogo della rottura della diga con cibo, vestiti, biancheria da letto, materassi e medicinali.

Gli esperti dicono che lo sbarramento non scatenerà un'ondata di rifugiati come l'anno scorso. Da un lato, perché coloro che volevano fuggire dalla zona lo hanno già fatto, e dall'altro, perché la maggior parte di loro vuole aspettare che le acque si ritirino nelle vicine contee di Kherson e Zaporizhzhia, in modo da poter tornare a casa prima possibile.