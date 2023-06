L'Australia dice "no" alla costruzione della nuova ambasciata russa

Di Euronews Agenzie: ANSA

Il governo vuole impedire che Mosca costruisca la sede diplomatica a pochi passi dal Parlamento australiano

Il governo australiano si opporrà alla costruzione di una nuova ambasciata russa vicino al Parlamento a Canberra. Lo ha fatto sapere il primo ministro Anthony Albanese, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale.

Il governo ha ricevuto consigli di sicurezza molto chiari sul rischio rappresentato da una nuova presenza russa così vicina al Parlamento Anthony Albanese Primo Ministro australiano

Anche il ministro dell'Interno australiano Clare O'Neil si è espresso in merito: "Il problema principale con la seconda ambasciata russa proposta a Canberra è la sua posizione: è direttamente adiacente alle Houses of Parliament"

La Russia attualmente aveva in affitto un terreno vicino al Parlamento australiano, un contratto firmato per la prima volta nel 2008. L'esecutivo aveva già provato a far annullare il contratto, senza successo. Ora i deputati avrebbero approvato nuove leggi per bloccare la costruzione dell'ambasciata russa su questo terreno.

Dopo il fatto, il Cremlino parla di isterica russofobia.