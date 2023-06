Haiti senza pace: terremoto, frane e inondazioni

Di Euronews

Si aggrava il bilancio delle vittime, ancora 11 i dispersi e migliaia di famiglie in difficoltà hanno bisogno di cibo, acqua potabile e medicine

Haiti piange le sue vittime e conta i danni causati dal terremoto di magnitudo 4,9 che ha colpito il sud dell'ìsola. Almeno quattro morti trovati nelle case crollate e 36 feriti. Per gli abitanti non c'è pace, non è facile riprendersi dopo che le forti piogge hanno anche provocato frane e inondazioni.

Il bilancio tragico sembra destinato ad aggravarsi, 11 risultano ancora dispersi e migliaia di famiglie hanno urgente bisogno di cibo, acqua potabile e medicine.