Di Euronews con Ansa

Le truppe serbe al confine con il Kosovo sono in stato di massima allerta: cresce la tensione dopo gli scontri tra la polizia e i cittadini serbi, che rappresentano la maggioranza nel nord del Kosovo.

Le truppe serbe al confine con il Kosovo sono in stato di massima allerta: cresce la tensione dopo gli scontri tra la polizia e i cittadini serbi, che rappresentano la maggioranza nel nord del Kosovo. I manifestanti serbi cercavano di bloccare l'accesso agli edifici comunali ai rappresentanti di etnia albanese recentemente eletti.Nei disordini sono rimaste ferite oltre 12 persone. La polizia del Kosovo ha sparato gas lacrimogeni per disperdere la folla.

Il voto del mese scorso è stato in gran parte boicottato dall'etnia serba, causando un'affluenza incredibilmente bassa, al 3,4%. Ora i nuovi sindaci eletti (tutti di etnia albanese) nei quattro maggiori Comuni del nord del Kosovo a maggioranza di popolazione serba - Mitrovica Nord, Zvecan, Zubin Potok e Leposavic prendono servizio, ma la loro legittimità non è riconosciuta dai serbi locali e dal governo di Belgrado.

Condanna di Bruxelles e Washington

L'Ue non ha esitato a condannare l'escalation tra Belgrado e Pristina. "L'Ue condanna fermamente gli scontri che coinvolgono polizia e manifestanti kosovari nel nord del Kosovo, iniziati con il tentativo dei sindaci neoeletti di entrare negli edifici comunali. Deploriamo fermamente gli attacchi alle pattuglie della missione civile dell'Ue in Kosovo, Eulex" che "deve poter svolgere il proprio mandato pacificamente", si legge in una nota di Peter Stano, portavoce dell'Alto rappresentante Ue.

Anche da Washington sono arrivate parole durissime. "Condanniamo fermamente le azioni del governo del Kosovo che stanno intensificando le tensioni nel nord e aumentando l'instabilità. Chiediamo al primo ministro Albin Kurti di fermare immediatamente queste azioni e rifocalizzarsi sul dialogo facilitato dall'Ue", ha scritto su Twitter il segretario di Stato americano, Antony Blinken.