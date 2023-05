“Come primo passo, mi aspetto che le autorità del Kosovo sospendano le operazioni di polizia, concentrandosi sugli edifici municipali nel nord del Kosovo, e che i manifestanti violenti si ritirino e continuino a impegnarsi con i due leader.

L'Unione europea si attende che le parti agiscano in modo responsabile e si impegnino immediatamente nel dialogo agevolato dell'Ue per trovare una soluzione sostenibile alla situazione nel nord del Kosovo, che garantisca sicurezza e protezione per tutti i cittadini e apra la strada all'attuazione del nuovo accordo, sulla via della normalizzazione".