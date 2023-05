Di Alessio Dell'Anna da Milano

Finale di Champions il 10 giugno a Istanbul, contro la vincente di Manchester City-Real Madrid, Guardiola contro Ancelotti. E l'Inter non partirà favorita, ma in una partita secca, tutto può succedere...

MILANO -L'Inter ha raggiunto la sua prima finale di Champions League, 13 anni dopo la vittoria contro il Bayern del 2010 (l'allenatore del famoso "Triplete" era Josè Mourinho).

Nel derby europeo con il Milan, ha vinto 1-0 (gol di Lautaro Martinez al 74') anche nel match di ritorno, dopo aver vinto l'andata per 2-0.

E i tifosi nerazzurri, dentro e fuori San Siro, cantano entusiasti: "Istanbul! Istanbul! Andiamo a Istanbul!"

I tifosi sono felicissimi, scoppiano addirittura sono fuochi d'artificio nel cielo di Milano ed è festa in tutta la città, come se la coppa fosse già vinta....

I tifosi non vedono l'ora che arrivi il 10 giugno, la notte della finale, che si giocherà proprio a Istanbul: contro Real Madrid o Manchester City.

Vedremo come andrà il ritorno tra spagnoli e inglesi (andata 1-1), ma per ora, per l'Inter, è una notte di gioia, è una notte di estasi.