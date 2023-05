Champions League, Manchester City in semifinale contro Real Madrid

Diritti d'autore Jose Breton/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Di Euronews

Alle 21 in punto il calcio di inizio: gli inglesi dati per favoriti ma non è detto. Inter interessata a capire chi affronterà in finale

Si riparte dall'1-1 dell'andata, questa volta di gioca all'Ethiad stadium: Manchester City contro Real Madrid nella semifinale di Champions League, calcio di inizio alle 21 in punto, ma sembra quasi una finale prima del tempo. La squadra di Guardiola contro gli uomini di Ancellotti. Con gli inglesi al completo, ad eccezione di Akè, mai battuti nelle ultime 25 gare casalinghe del torneo, ma gli spagnoli hanno già eliminato i temibili avversari in due delle tre precedenti semifinali. Insomma, il City è dato per favorito ma non è detto. Come si sa, ogni sfida è a sé ed è seguita con attenzione anche dall'Inter, la formazione italiana interessata a capire chi dovrà affrontare in finale, il 10 giugno.