La fame nel mondo colpisce 250 milioni di persone

Di Euronews

Il numero dei bisognosi è aumentato negli ultimi quattro anni.

In tutto il mondo 250 milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare e sono costrette a fare affidamento su programmi di aiuto internazionali per sopravvivere. Questa è la preoccupante conclusione di un rapporto sostenuto dall'ONU e dall'UE che allerta su una crisi che interessa tantissimi Paesi e che negli anni non ha fatto che peggiorare.

Il numero dei bisognosi infatti è aumentato negli ultimi quattro anni. Questa situazione drammatica è il risultato di diverse cause: le tensioni interne, le guerre, la crisi climatica...

La guerra in Ucraina ha peggiorato la situazione

Tra le cause c'è però anche la situazione geopolitica. La guerra in Ucraina ha avuto un impatto significativo sui sistemi alimentari globali nel 2022, afferma il rapporto. L'accordo sull'esportazione di grano firmato grazie alla mediazione delle Nazioni Unite ha alleviato solo in parte il problema, e l'invasione ha avuto un pesante impatto sulle forniture mondiali.

Gli autori del rapporto affermano che i governi devono concentrarsi sull'anticipazione e sulla prevenzione per combattere in maniera efficace la fame nel mondo, e affrontare le cause alla radice delle carenze alimentari, piuttosto che reagire dopo che si sono verificate.