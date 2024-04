Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Benjamin Netanyahu - Diritti d'autore Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Benjamin Netanyahu - Diritti d'autore Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Mentre Teheran ribadisce di non volere un'escalation del conflitto e definisce la questione "conclusa", dopo che sabato sera ha attaccato Israele con centinaia di droni e missili, si teme una dura risposta da parte di Tel Aviv. In queste ore il gabinetto di guerra sta decidendo come muoversi