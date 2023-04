Un sistema di pagamento digitale tutto europeo

Germania e Francia avvieranno test pilota del nuovo sistema di pagamento europeo. Questo progetto ha lo scopo di facilitare i trasferimenti istantanei da conto a conto nell'Eurozona. Guidato da una società European Payment Initiative è stato selezionato dalla Banca Centrale Europea nella sua strada verso l'euro digitale.

Nel 2024 il nuovo sistema di pagamento dovrebbe essere lanciato in Francia, Germania e Belgio: questi paesi rappresentano più della metà dei pagamenti non in contanti dell'Eurozona.

Mentre il sistema vuole promuovere e facilitare la trasformazione digitale dell'euro, questo progetto è visto come un'alternativa europea a Visa e MasterCard e dovrà apparire di fianco ai loro loghi in quei negozi che accettano pagamenti con carta di credito.