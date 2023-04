Il Consiglio d'Europa ha reso omaggio al leader dell'opposizione russa Vladimir Kara-Murza, condannato la scorsa settimana a 25 anni di carcere, e ad altri prigionieri politici russi e bielorussi. Presente all’evento la moglie dell’attivista insieme al presidente e ai leader dei diversi gruppi politici dell'Assemblea parlamentare.

Evgenia Kara-Murza, moglie dell’attivista: "Grazie per avermi dato questa straordinaria opportunità, quella di poter continuare a fare in modo che la voce di mio marito sia ascoltata. Quello che il regime russo vuole fare è mettere a tacere queste voci e non lo lascerò questo succede", ha dichiarato.

Il dissidente e grande oppositore del Cremlino è stato **condannato,**il 17 aprile da un tribunale di Mosca, a 25 anni da scontare in un carcere di massima sicurezza con l'accusa di "tradimento" per aver screditato le forze armate russe, divulgando false informazioni durante un intervento alla Camera dei rappresentanti dell’Arizona, nonché di “aver svolto attività per un’organizzazione indesiderabile”.

“Questa sentenza è l’ennesimo tremendo esempio della sistematica repressione in corso contro la società civile russa, che il Cremlino ha ulteriormente inasprito e accelerato dopo l’invasione dell’Ucraina. I cosiddetti ‘reati’ dei quali Kara-Murza è stato giudicato colpevole, aver condannato la guerra e aver preso le difese delle vittime di violazioni dei diritti umani, sono in realtà atti di grande coraggio. Questo verdetto confonde erroneamente l’attivismo per i diritti umani con l’alto tradimento e costituisce una reminiscenza della repressione dell’era staliniana”, aveva dichiarato Natalia Zviagina, direttrice di Amnesty International Russia.

Secondo i suoi legali, le sue condizioni di salute in prigione sono deteriorate. 41 anni, padre di tre figli, è stato arrestato l’11 aprile 2022. Stando alle informazioni dei suoi avvocati, soffre di una neuropatia a entrambi i piedi.

Kara-Murza era uno stretto collaboratore di Boris Nemtsov, assassinato nel centro di Mosca nel 2015, e aveva cooperato con l’ex prigioniero di coscienza Mikhail Khodorkovsky – ora in esilio -, con gruppi di opposizione, organizzazioni non governative per i diritti umani e organi d’informazione indipendenti.

Aveva sostenuto la “lista Magnitsky” e altre sanzioni mirate contro persone sospettate di aver commesso violazioni dei diritti umani in Russia. Nel 2015 e nel 2017 era sopravvissuto a due tentativi di avvelenamento, sui quali le autorità russe non hanno mai indagato.