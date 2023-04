Di Euronews

Uno dei grandi oppositori di Vladimir Putin è stato condannato a 25 anni di carcere.

Vladimir Kara Murza, accusato di alto tradimento, diffusione d'informazioni riservate e collaborazione con un'organizzazione "indesiderata", finisce dietro le sbarre dopo una sentenza del tribunale di Mosca.

In realtà, Kara-Murza era già in detenzione preventiva da un anno, dall'aprile 2022.

Il giudice ha accolto le richieste del procuratore, che aveva chiesto la pena più alta prevista dal codice per questi reati.

L'uomo, 41 anni, ex giornalista con passaporto russ e britannico, si è rifiutato di chiedere alla corte l'assoluzione.

Dopo una vita passata a comunicare al mondo le storture del regime putiniano e a fare pressioni per le sanzioni, in uno dei suoi ultimi discorsi Kara-Murza ha detto: "So anche che verrà un giorno in cui le tenebre che ricoprono il nostro Paese si dissiperanno (...), in cui coloro che hanno istigato e iniziato questa guerra (in Ucraina) saranno chiamati criminali, non coloro che hanno cercato di fermarla”.

In detenzione preventiva dall'aprile 2022, Kara-Murza è quasi morto dopo essere stato, secondo lui, avvelenato due volte, nel 2015 e nel 2017, per tentativi di assassinio che attribuisce al potere centrale del Cremlino.

Secondo il suo avvocato Vadim Prokhorov, l'uomo ha perso 22 chilogrammi di peso e soffre di polineuropatia e patologia neuromuscolare, conseguenza dei due avvelenamenti.

Avendo passaporto britannico, Londra ha chiesto l'immediata liberazione di Kara-Murza.