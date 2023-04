Chasiv Yar, la città ucraina distrutta dalla guerra

Di Euronews

Continuanuo giorno e notte gli scontri tra militari russi e ucraini. A Chasiv Yar, a 10 chilometri da Bakhmut, la città completamente distrutta è abitata da fantasmi, circondata su tre lati dall'esercito invasore: è stata evacuata, i pochi residenti rimasti vivono sotto i proiettili, tra le macerie. Fra loro c'èOleg, 67enne di origine russa, che racconta: "Voglio solo trascorrere serenamente gli anni che mi restano da pensionato. Sono lontano dalla politica, non me ne sono mai interessato. E ora non posso neanche guardare le notizie, tv e radio non funzionano".

Nel suo ultimo discorso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha spiegato che è il momento di non perdere di vista l'obiettivo, quindi la concentrazione.A tenere alta l'attenzione sul conflitto è anche il primo ministro Denys Shmyhalvolato in Canada, dove il collegaJustin Trudeau gliha promesso una nuova serie di aiuti militari poco dopo della firma di un accordo “per rafforzare la stabilità macro-finanziaria ed economica” del paese. Il Canada è così l'ultimo alleato di Kiev.