I primi caccia MiG-29 polacchi sono già arrivati in Ucraina. Lo ha confermato il portavoce della presidenza polacca, senza specificare esattamente quanti velivoli sono stati trasferiti a Kiev.

Poche settimane fa, Polonia e Slovacchia erano stati i primi Paesi occidentali ad annunciare la spedizione all'Ucraina di un totale di 41 di questi caccia aerei di fabbricazione sovietica, superando così quella che fino ad allora era stata una linea rossa nell'invio di equipaggiamento militare al Paese invaso dalla Russia.

Il trasferimento dei MiG-29 polacchi precede di poco l'arrivo a Varsavia del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che mercoledì compirà il suo primo viaggio ufficiale nel Paese vicino, alleato dall'inizio della guerra.

In direzione opposta, questo lunedì il ministro dell'Economia e vicecancelliere tedesco, Robert Habeck, è arrivato a Kiev per una visita non annunciata.

"Che l'Ucraina riceva un chiaro segno che crediamo che sarà vittoriosa, che sarà ricostruita, che c'è un interesse per l'Europa non solo a sostenere nel momento del bisogno, ma che l'Ucraina sarà anche un partner economicamente forte in futuro", ha affermato.

Habeck è arrivato accompagnato da una piccola delegazione di imprenditori. Lo scopo principale di questo viaggio è discutere della ricostruzione del Paese e della cooperazione nel settore energetico tra Germania e Ucraina.