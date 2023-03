Utili da record anche per Aramco, colosso petrolifero saudita

Il colosso petrolifero saudita Aramco ha annunciato utili record per 161,1 miliardi di dollari per il 2022 ( a dare una mano l'aumento dei prezzi e dei volumi degli scambi).

Si tratta di un aumento pari 46,,5% per l'azienda pubblica.

Aramco è solo l'ultima nella lista delle aziende del settore a registrare profitti record, dopo che i prezzi dell' energia sono aumentati a seguito del conflitto russo-ucraino.

La maggior parte degli utili andranno nelle casse del governo dell'Arabia Saudita, che possiede quasi il 95% della società.

Critica la segretaria generale di Amnesty International, Agnès Callamard, che ha dichiarato:

"È scioccante per un'azienda realizzare un profitto di oltre 161 miliardi di dollari in un solo anno per la vendita di combustibili fossili, il fattore principale della crisi climatica".

Aggiungendo, "È tanto più scioccante perché questo surplus è stato arrivato anche per l'aumento globale del costo della vita e dovuto all'aumento dei prezzi dell'energia per il conflitto ucraino".