Svetlana Tikhanovskaia condannata in contumacia

Un tribunale di Minsk ha condannato l'ex candidata alla presidenza bielorussa Svetlana Tikhanovskaya in contumacia a 15 anni di carcere. È accusata di cospirazione per sequestrare il potere statale, nonché di una serie di altri crimini tra cui incitamento alla discordia sociale.

Un procedimento penale contro Tikhanovskaya e un certo numero di altri leader dell'opposizione bielorussa è stato avviato dopo le elezioni presidenziali e le proteste di massa nel 2020. Fra gli imputati giudicati in Assentia c'era l'ex ambasciatore in Francia Pavel Latushko condannato a 18 anni in una colonia penale.

Tikhanovskaya e Latushko sono all'estero da oltre due anni. L'ex candidato presidenziale ha chiesto di farle vedere i materiali di questo caso da remoto, ma il tribunale ha negato questa richiesta. Tikhanovskaya chiama il processo e altri casi simili contro l'opposizione "una farsa" e "una vendetta" di Alexander Lukashenko. Dopo il verdetto, l'ufficio di Tikhanovskaya dichiarò che non stavano seguendo nel corso del procedimento e non si aspettavano più nulla dal governo di Lukashenko.