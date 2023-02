L'unico in grado di fermare Putin

In occasione della conferenza stampa per l'anniversario delle guerra, definendo il 2023 "l'anno della vittoria", il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato apertamente di voler incontrare il leader cinese Xi Jingping, l’unico – secondo Zelensky – in grado di fare pressioni su Vladimir Putin e fermare la guerra.

Zelensky, tuttavia, rimane fermo nella sua richiesta che la Russia si ritiri dal territorio ucraino.

Volodymyr Zelensky durante la conferenza stampa dell'anniversario della guerra. (Kiev, 24.2.2023) Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"Ho intenzione di incontrare Xi Jinping: penso che gioverà ai nostri Paesi e alla sicurezza nel mondo".

Per quanto ne so, la Cina ha storicamente rispettato l'integrità territoriale e, quindi, dovrebbe fare di tutto affinché la Federazione Russa lasci il nostro territorio, poiché è in questo che risiede la gravità della sovranità e dell'integrità territoriale". Volodymyr Zelensky 44 anni, Presidente dell'Ucraina, dal 2019

La Cina, da parte sua, ha sottolineato nella sua dichiarazione alle Nazioni Unite che "i principali Paesi hanno una responsabilità speciale e importante per mantenere la comunicazione e il coordinamento e fare tutto il possibile per prevenire una crisi nucleare".

**Cina pronta ad inviare droni e armi alla Russia? **

Però, secondo il "Wall Street Journal", la Cina sarebbe pronta a fornire droni e artiglieria alla Russia, qualora decidesse di darle un sostegno militare nella sua guerra contro l'Ucraina.

Secondo le fonti citate dal giornale americano, se Pechino decidesse di dare un supporto militare a Mosca si tratterebbe di "artiglieria, droni e altre armi che aiutino le forze russe a evitare una controffensiva, quest'estate".

Il magazine tedesco "Der Spiegel", infine, ha rivelato che la Russia starebbe trattando con le autorità cinesi per avere droni kamikaze.

"Volodymyr Zelenskyy ha parlato ai giornalisti per tre ore della guerra di Russia. Il presidente ucraino non crede molte nella pace attraverso il documento in dodici punti di Pechino, ma almeno la Cina parla del suo Paese".

Sanzioni alla Russia (e all'Iran)

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno dato il via libera al decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Il pacchetto di sanzioni era stato precedentemente bloccato dalla Polonia, che non condivideva le esenzioni all'embargo per l'import dalla Russia della gomma sintetica.

il pacchetto prevede sanzioni commerciali per un totale di 11 miliardi di euro, così come colpisce l'export di alcune tecnologie a duplice uso e l'Iran per la fornitura di droni.