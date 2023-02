Valérie Gauriat, giornalista di Euronews, è tornata in Ucraina a un anno dall'inizio dell'invasione russa. Nonostante abbiano vissuto un trauma indicibile, tutti gli ucraini con cui ha parlato hanno espresso la speranza che la guerra finisca presto con la vittoria dell'Ucraina.

Irpin è stata una delle città più colpite durante l'offensiva russa nella regione settentrionale di Kyiv. Ma la vita sta riprendendo. Nella scuola principale della città gli alunni sono tornati in classe dopo che il sito è stato bombardato e poi ristrutturato l'anno scorso.

Agli adolescenti viene insegnato a maneggiare le armi automatiche. "Vivevo nella regione di Charkiv - racconta uno studente di 16 anni -. Ho sentito le esplosioni. Ti senti come se la morte incombesse su di te. Così, quando mi alleno con le armi, mi sento come se avessi più possibilità di vivere".

La tappa successiva di Valérie è stata Gorenka, villaggio a nord di Kyiv, dove ha visitato un'azienda famosa in tutto il mondo per i suoi modellini in legno. Qui il lavoro è ripreso dopo che il sito è stato parzialmente bombardato e riparato.

"È motivo di orgoglio e fa capire che siamo indistruttibili, nonostante i bombardamenti", dice Robert Mikolaiev, responsabile dell'ingegneria. Le cicatrici dell'offensiva russa sono ancora ben visibili a Borodyanka, a circa cinquanta chilometri da Kyiv. È la città più bombardata della regione, dove migliaia di persone sono state sfollate.

Alcuni hanno trovato rifugio in villaggi di case modulari finanziati dalla Polonia e allestiti in tutto il Paese. "Oggi è il mio compleanno - ha confessato trattenendo le lacrime Tamara, una delle sfollate -. Un anno fa eravamo seduti intorno a un tavolo, c'era musica. Condividevamo ricordi, cose divertenti. E ora non so cosa ricordare. Stiamo solo aspettando la vittoria".

Valérie è stata poi a Charkiv, vicino al confine russo, dove ha incontrato la responsabile di un atelier, Natalya Poniatovska. Natalya disegnava e creava abiti da donna. Oggi, lei e i suoi colleghi producono forniture militari. "Non stiamo aspettando la vittoria - dice Natalya -. Stiamo lavorando per realizzarla. Ho un nipotino di tre anni e voglio che cresca in un'Ucraina libera".

Il viaggio di Valérie si concluso a Saltivka, un sobborgo settentrionale di Charkiv devastato dalla guerra. Qui ha incontrato Oleksii Shestopalov, un ragazzo di 21 anni che ha un messaggio per la comunità internazionale: "Se la comunità europea e il mondo mi ascoltassero, li incoraggerei a intraprendere un'azione più decisa - ha detto Oleksii -. Siamo in un momento in cui potremmo fermare questa guerra ora, con misure forti. Ma abbiamo bisogno del vostro aiuto".