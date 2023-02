È ora di pranzo a casa di Albina Okulova. La 51enne ucraina è fuggita da Kiev subito dopo l'invasione russa. È arrivata a Potsdam, in Germania, con la madre Liudmyla e la figlia Kseniia. Anche il figlio di Albina, Danylo, si trova a Potsdam. Vive e studia qui dal 2020.

Nonostante abbia dovuto lasciare il suo Paese, Albina è sollevata di essersi riunita alla sua famiglia. Ed è anche grata di poter vivere in pace in Germania.

"Quando sono arrivata qui, avevo solo una tuta sportiva da indossare e 200 euro in tasca. Ora mi sento sicura, mia figlia va di nuovo a scuola e anch'io studio per imparare la lingua, così posso tornare a lavorare". Albina Okulova Migrante ucraina

Non è la prima volta che Albina deve ricominciare da capo. Fino al 2015 viveva e lavorava come medico in Crimea. Dopo l'annessione russa è fuggita a Kiev. La figlia quindicenne ora frequenta una cosiddetta "classe di accoglienza" a Potsdam. Ma dice che le mancano la scuola e gli amici di Kiev.

Albina ora deve fare domanda per un corso di tedesco. Vuole imparare la lingua il prima possibile per poter lavorare di nuovo come medico. È difficile, perché la burocrazia richiede molto tempo - una cosa con cui la maggior parte degli ucraini in Germania ha difficoltà.

Dall'inizio della guerra, oltre un milione di ucraini sono arrivati in Germania come rifugiati. E sebbene il sostegno del governo stia ora funzionando meglio, ci sono ancora grandi sfide da affrontare. Il problema principale è la carenza di alloggi, soprattutto nelle grandi città come Berlino.

"Anche per quanto riguarda il mondo del lavoro e gli studi e i corsi di lingua è difficile trovare un lavoro, perché in molti settori è necessaria la lingua tedesca". Organizzazione Vitsche Sostiene i migranti nel processo di integrazione

Se non ci sono asili, in effetti, i bambini non possono nè integrarsi nè imparare la lingua. Ed è naturalmente più difficile nel mondo del lavoro, perché in molti settori è necessario conoscere la lingua tedesca.

Per affrontare il problema degli alloggi, le autorità locali hanno allestito dei container, come case temporanee per i rifugiati.

Liudmyla, la madre di Albina, vive in uno di questi. Ma la 71enne non si lamenta. Sebbene si preoccupi e senta la mancanza dei suoi parenti in Ucraina, è felice di avere un tetto sulla testa in Germania e ringrazia di essersi riunita alla sua famiglia in un luogo sicuro.