Repubblica Ceca: il calciatore Jankto fa coming out

Il centrocampista della Repubblica CecaJakub Jankto ha fatto coming out. Il 27enne, ex Sampdoria, ora in forza allo Sparta Praga, ha annunciato di essere gay in un video pubblicato sui social.

"Ciao, sono Jakub Jankto. Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi", così il calciatore.