Usa, Biden e il ''pallone sgonfiato'': i repubblicani attaccano

Abbattere o no. Nel dubbio amletico, gli Stati Uniti hanno deciso per il sì: il pallone aerostatico cinese che ha sorvolato i cieli americani - presumibilmente un dispositivo spia - è stato tirato giù dall'aviazione ma con un ritardo che sta mettendo in difficoltà l'amministrazione Biden.

"Un vulnus alla sicurezza nazionale" attaccano i repubblicani; "Bisognava evitare pericoli per i civili a terra" risponde il presidente americno Biden.

"Ho detto loro di abbatterlo. Mercoledì - precisa Biden che aggiunge: "Mi hanno detto: 'Aspettiamo il posto più sicuro per farlo'".

Alla domanda dei giornalisti sulle possibili ripercussioni diplomatiche con la Cina, il presidente non ha rilasciato commenti.

L'opposizione attacca Biden: troppo morbido con la Cina, dicono i repubblicani.

Finora l'unica conseguenza dello sconfinamentto del pallone aerostatico è stata la cancellazione del viaggio del Segretario di Stato Anthony Blinken a Pechino, dove avrebbe dovuto incontrare Xi Jingping.

La Cina, che sostiene che si sia trattato di un pallone meteorologico che ha deviato dalla rotta, ha minimizzato la cancellazione della visita di Blinken.