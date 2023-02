Esplosione a Kiev e nuove offensive russe a sud e a est dell'Ucraina

Almeno quattro persone sono rimaste uccise in un'esplosione avvenuta giovedì in una ex fabbrica nella zona industriale di Kiev.

Si ritiene che circa dieci persone si trovassero all'interno dell'edificio. Il marito di Alina, 30 anni, stava lavorando in un'officina del sito quando la donna ha avvertito la detonazione.

"C'è stata un'esplosione, un boato terribile, ma non avevo ben chiaro dove fosse avvenuta. Sapevo solo il quartiere" dice la donna, che - allarmata - ha cercato di rintracciare il marito, arrivando sul posto.

Notizie dal fronte

Nel frattempo, i soldati al fronte a Sumy, nel nord-est del Paese, si stanno preparando per una nuova offensiva russa.

L'esercito di Mosca è a poco più di un chilometro di distanza dalle truppe ucraine.

Le forze russe hanno colpito infrastrutture critiche a Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, e hanno lanciato attacchi multipli alle infrastrutture energetiche a Zaporizhzhia nelle prime ore di venerdì, mentre Mosca ha intensificato gli attacchi nel sud e nell'est dell'Ucraina e le sirene antiaeree sono scattate in gran parte del Paese.

Il segretario del consiglio comunale di Zaporizhzhia, Anatolii Kurtiev, ha dichiarato che la città è stata colpita 17 volte in un'ora.

Giovedì i combattimenti in Ucraina si sono intensificati. L'agenzia di intelligence militare di Kiev ha dichiarato che le forze russe hanno lanciato un'offensiva nelle regioni parzialmente occupate di Donetsk e Luhansk, con l'obiettivo di prendere il pieno controllo dell'intera regione industriale, nota come Donbass. I separatisti sostenuti da Mosca combattono contro le forze ucraine dal 2014.

I colloqui sulla sicurezza nucleare

Non si fermano, intanto, i colloqui sulla sicurezza nucleare in Ucraina.

Il capo dell'Aiea, l'Agenzia delle Nazioni Unite, Rafael Grossi, è a Mosca per continuare il negoziato nel contesto dei combattimenti in corso.

Ci sono stati attacchi intorno a diverse strutture che hanno fatto temere un incidente nucleare. In agenda l'istituzione di una zona di sicurezza intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina.