La comunità internazionale spera che Serbia e Kosovo possano trovare presto una soluzione alla crisi in atto nella regione, specie dopo l’incontro di venerdì scorso tra i delegati dell’Unione europea e degli Stati Uniti. Washington si detta pronta a offrire a Belgrado sostegno economico e diplomatico, anche nella disputa con Pristina, a patto che la Serbia diventi maggiormente collaborativa con l'Occidente riguardo al conflitto in Ucraina, e allontanandosi dalle posizioni di Mosca.

Secondo l’inviato speciale degli Stati Uniti Gabriel Escobar “la Serbia ha una scelta importante da fare e potrebbe renderla nota, se lo desidera, con sanzioni contro la Russia. Dovrebbe imporre misure restrittive, cosa che tutti in Europa dovrebbero fare, sulla base di ciò che sta accadendo in "Ucraina. Per la Serbia c’è una scelta da fare, anche se al momento non è ottimale che il paese sia distante dalle posizioni europee. “

Una collaborazione di Belgrado con l’Occidente nella crisi ucraina potrebbe facilitare Washington e Bruxelles a chiedere al Kosovo di prendere provvedimenti favorevoli riguardo i diritti dei serbi che vivono nel nord del Kosovo. E su questo il messaggio di Washington all’Unione europea è chiaro. "Alla fine di tutto quello che desideriamo vedere è che Bruxelles si impegni nell'allargamento nei Balcani occidentali e i paesi facenti parte siano completamente sulla buona strada per integrarsi nell’Unione in un periodo di tempo ragionevole, non vent’anni ma molto prima", ha aggiunto Escobar.

Secondo i mediatori una delle misure per una progressiva integrazione sarebbe intanto l'introduzione di targhe comuni nei Balcani occidentali.

L’incontro a Pristina

Unione europea e Stati Uniti provano ad unire le forze nel tentativo di disinnescare la crisi tra Serbia e Kosovo, attualmente in fase molto avanzata.

Gli inviati occidentali si sono incontrati a Pristina col premier kosovaro, Albin Kurti, per discutere la proposta di normalizzazione dei rapporti presentata settimane addietro.

Al termine dell'incontro, l'inviato dell'Unione europea ha fatto il punto sulla situazione. "Voglio dire - afferma Miroslav Lajcak, inviato Ue - che a questo punto ci aspettavamo una migliore comprensione delle opportunità offerte da questa proposta.

Spero che arriveremo alla piena comprensione e al pieno utilizzo del suo potenziale: continueremo a lavorare su questo, grazie".

L'altra sponda

Dopo l'incontro, i rappresentanti si sono diretti a Belgrado per cercare di spingere verso la riconciliazione anche la Serbia.

Nella parte settentrionale del Kosovo, vive una numerosa comunità serba e gli attriti con Pristina sono costanti da quando ha proclamato la propria indipendenza nel 2008, non riconosciuta da Belgrado.

La tensione è aumentata alla fine dello scorso anno, quando i serbi del Kosovo hanno eretto barricate per protestare contro l'arresto di un ex poliziotto.

La Kosovo Force (KFOR), forza internazionale di mantenimento della pace, ha provveduto ad installare posti di blocco.