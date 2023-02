17 febbraio 2008.

15 anni dopo la dichiarazione di indipendenza del Kosovo, i politici kosovari e gran parte dell'opinione pubblica del Paese non hanno dubbi sul fatto che essere "indipendenti" lo sia e lo sarà per sempre.

Ma questo è esattamente ciò che la Serbia sta cercando di contestare.

Il mondo è diviso sullo status ufficiale del Kosovo, che la Serbia continua a considerare una sua provincia, di cui però ha perso il controllo nel 1999.

Cosa c'è da festeggiare?

Dopo 15 anni, cosa c'è da festeggiare?

Di per sè, l'indipendenza. Che non è soltanto una bella parola.

Non festeggeranno, sicuramente, i kosovari che vivono nel nord del Paese, nei comuni a maggioranza serba che stanno al di là del fiume Ibar.

In realtà, una parte dei cittadini kosovari non è completamente convinta dei benefici dell'indipendenza.

"Per lo più le cose vanno male, penso che nulla di ciò che pensavamo si sarebbe avverato è diventato realtà e non sappiamo nemmeno esattamente cosa, come e quando avverrà", spiega una residente disillusa di Gračanica, parlando in serbo.

"Non sta andando bene"... Euronews

"Io, invece, posso dire che si vive abbastanza bene e ogni giorno è sempre meglio", ribatte in albanese un pensionato di Pristina.

"Va sempre meglio"... Euronews

"Democratico, sovrano e con l'economia più sviluppata della regione"

Per il primo ministro Albin Kurti, il Kosovo è "democratico e sovrano", con - come rassicura - "l'economia più sviluppata della regione balcanica".

"Il Kosovo è il nostro Paese, in cui dobbiamo avere sia benessere che sicurezza. E questa è la priorità del nostro governo, come garante del sostegno alla parità di diritti per tutti i cittadini del Kosovo, con un focus sullo stato di diritto". Albin Kurti Primo Ministro del Kosovo

Albin Kurti, primo ministro del Kosovo. Franc Zhurda/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

I dati dell'Agenzia di statistica del Kosovo dicono, però, il contrario: la disoccupazione è quasi al 40% e professori, medici e dipendenti pubblici stanno protestando sempre più spesso per le strade della capitale Pristina.

Nexmedin Spahiu, professore della Facoltà di Scienze Politiche:

"Da quando la Serbia non è più il nostro Stato, noi siamo diventati responsabili delle nostre stesse vite. E le cose non vanno bene. Quindi, non mi sorprende che le persone siano molto deluse".

"Non c'è da stupirsi se i kosovari sono delusi"... Euronews

Sia nella comunità serba che in quella albanese prevale un senso di paura e frustrazione, principalmente per motivi di sicurezza.

L'analista politica Jovana Radosavljević:

"La tensione è visibile e palpabile e si riflette attraverso una narrativa populista molto insistente da parte delle istituzioni kosovare".

"La tensione è evidente"... Euronews

Il dialogo tra Serbia e Kosovo, iniziato tra mille difficoltà e mille ripicche, è già in crisi, ma entrambe le parti hanno accettato il cosiddetto "Piano franco-tedesco", sostenuto dall'Unione europea, per la soluzione ai rapporti tesi tra i due Paesi.

Sarebbe, finalmente, la fine di questo "conflitto congelato", come lo ha definito il presidente serbo Aleksander Vučić.

Ma la strada appare ancora lunga e tortuosa.

Basti pensare che cinque Paesi dell'Ue ancora non hanno riconosciuto il Kosovo: Spagna, Grecia, Cipro, Slovacchia e Romania.