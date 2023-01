Ha sfilato come tutti gli anni per le vie della capitale Washington, ma quest'anno ha un significato ben diverso.

La marcia per la vita degli attivisti anti-aborto ha avuto come sfondo la storica sentenza della Corte suprema americana che ha ribaltato il diritto all'aborto garantito a livello federale, ma ha anche portato in strada l'obiettivo ultimo. Tra crocifissi, slogan tipici del movimento e immagini di resti di feti la richiesta è quella di vietare l'interruzione di gravidanza in tutti gli Stati Uniti con una legge federale che non lasci spazio a eccezioni.

La marcia è iniziata nel 1974 come sfida alla Roe v. Wade ribaltata dall'alta corte a giugno 2022, una sentenza storica della Corte Suprema che dall'anno precedente garantiva il diritto delle donne americane di interrompere la gravidanza nonostante le norme valide a livello dei singoli Stati della federazione.

Ogni gennaio, gli attivisti di tutti gli Stati Uniti si sono recati nella capitale per raggiungere l'iconica scalinata del palazzo di giustizia e chiedere ai giudici quello che è successo quest'anno, quando la Corte Suprema ha dato agli Stati la libertà di poter vietare il diritto all'aborto. Più di una dozzina di Stati si sono immediatamente affrettati a farlo.

Barbara Countryman, che non si perde una "Marcia per la Vita" da 20 anni, prega regolarmente davanti alle cliniche nel suo stato natale, il Maryland. Dice che la sua battaglia non si fermerà mai. "Sarò qui ogni anno fino alla morte", dice.

I referendum sui diritti riproduttivi che si sono tenuti da giugno in poi sono stati tutti vinti dai sostenitori dei diritti dell'aborto, anche in Stati conservatori come il Kansas e il Kentucky. Da domenica, in occasione del 50° anniversario della sentenza Roe v. Wade, toccherà alla controparte, con i dimostranti a favore dei diritti dell'aborto che hanno in programma raduni nelle città di tutto il Paese.