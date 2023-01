Si apre il forum di Davos

16:57

In occasione dell'apertura del Forum di Davos, lunedì, Oxfam redige ancora una volta una pungente osservazione sullo stato della distribuzione della ricchezza nel mondo. “Ogni miliardario rappresenta un fallimento dell'ordine pubblico”, avanza in un rapporto l'Ong, che si batte per il dimezzamento del loro numero entro il 2030 grazie alla tassazione, prima di “abolire” i miliardari a lungo termine.

"La disuguaglianza economica ha raggiunto livelli estremi e pericolosi", scrive l'organizzazione internazionale nel suo rapporto annuale sulla disuguaglianza, dando il via agli scambi tra élite economiche e politiche nella stazione sciistica svizzera di Davos fino al 20 gennaio. Spinte dall'impennata dei corsi azionari, negli ultimi dieci anni sono aumentate le grandi fortune: su 100 dollari di ricchezza creata, 54,4 dollari sono finiti nelle tasche dell'1% più ricco, mentre 70 centesimi sono andati a beneficio del 50% più povero.

I miliardari hanno raddoppiato le loro fortune, pur essendo sempre più numerosi, afferma Oxfam il cui direttore generale, Gabriela Bucher, è invitato in Svizzera. Tuttavia, "l'estrema concentrazione della ricchezza mina la crescita economica, corrompe i politici e i media, corrode la democrazia e aumenta la polarizzazione", scrive l'Ong, aggiungendo che la disuguaglianza è diventata "una minaccia esistenziale per le nostre società, paralizzando la nostra capacità di frenare la povertà", e mettere "in pericolo il futuro del pianeta (...)".