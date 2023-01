Ucraina: Mosca rivendica conquista Soledar, Kiev nega

La tv di Stato russa ha mandato in onda un video delle forze russe presumibilmente a Soledar, come prova della conquista della città. Soledar è diventata l’epicentro dei più feroci combattimenti della guerra. Dall’altro lato, l’Ucraina afferma che le sue truppe stanno ancora resistendo agli assalti implacabili dei russi.

Zelensky: "Tutto il necessario ai nostri soldati"

Il presidente Volodymyr Zelensky si è impegnato a fornire “tutto il necessario” ai soldati che difendono Soledar e Bakhmut: “Le priorità sono Soledar, Bakhmut e la lotta per la regione di Donetsk in generale. Abbiamo analizzato in dettaglio quali decisioni sono necessarie, quali rinforzi e quali misure dovrebbero essere prese dai comandanti nei prossimi giorni. Inoltre, abbiamo discusso la situazione fornitura di armi e munizioni alle truppe".

Condizioni di vita estreme

Nella città di Siversk, a una ventina di chilometri da Soledar, i pochi residenti rimasti vivono nei freddi scantinati degli edifici danneggiati per nascondersi dai bombardamenti quotidiani. In città non ci sono né elettricità, né acqua, né gas. Per scaldarsi usano le stufe.

"Non ce la facciamo più, quando andiamo a letto la sera ci chiediamo se l’indomani ci sveglieremo o no", dice una donna. Un'altra residente non perde la speranza: "Presto ci sarà la pace, che presto avremo la pace. I nostri ragazzi cacceranno i russi".

A Siversk vivono circa cento persone; la maggior parte degli abitanti ha abbandonato la città negli ultimi mesi.

