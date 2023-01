La Turchia ancora ago della bilancia per Svezia e Finlandia nella Nato

La Turchia ha bloccato per mesi le richieste di adesione alla NATO di Svezia e Finlandia ed ha avanzato richieste che la Svezia non può accettare, ha detto domenica il premier svedese Ulf Kristersson. La Turchia vuole che i due paesi si uniscano alla lotta contro i militanti curdi messi al bando.

Alla domanda se il 2023 sarà l'anno in cui Svezia e Finlandia entreranno a far parte dell'Alleanza Atlantica, il segretario generale Jens Stoltenberg ha dichiarato:

Così Jens Stoltenberg, Segretario generale della NATO: "Mi aspetto di sì, non garantisco la data esatta perché questa è ovviamente una decisione sovrana del parlamento turco e ungherese. Ci sono infatti due parlamenti che non hanno ancora ratificato questa richiesta. Ma spero e continuerò a lavorare per la ratifica anche in quei due parlamenti".

Con questa decisone Svezia e Finlandia hanno interrotto decenni di non allineamento militare e hanno chiesto di aderire all'alleanza di difesa guidata dagli Stati Uniti in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia a febbraio.