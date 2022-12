La Svezia non è riuscita a disinnescare il veto turco sulla sua adesione alla NATO. I rispettivi ministri degli Esteri si sono incontrati giovedì ad Ankara per discutere, tra l'altro, del rifiuto del sistema giudiziario svedese di estradare un giornalista turco accusato di complicità nel tentativo di colpo di stato del 2016. Lo ha ricordato il capo della diplomazia turca in conferenza stampa congiunta. "Se vogliamo essere alleati nella Nato, dobbiamo avere una cooperazione concreta nella lotta al terrorismo. I nostri colloqui continuano in modo costruttivo. Il diniego dell'estradizione di Bulent Kenes ha purtroppo gravemente avvelenato l' atmosfera": ha spiegato il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu. E il suo omologo svedese ha risposto così: "Vorrei sottolineare, come ho detto, che prendiamo sul serio i nostri impegni. La Svezia ha una magistratura indipendente e tutti i casi vengono esaminati attraverso la nostra magistratura", ha detto Tobias Billstrom, ministro degli Esteri svedese.

Manovre congiunte

Sebbene abbiano partecipato spesso a manovre militari Nato congiunte, Finlandia e Svezia hanno mantenuto per decenni una politica di neutralità. Eppure tre mesi dopo l'invasione russa dell'Ucraina entrambe hanno chiesto di aderire alla NATO. La Turchia ha fatto sapere che opporrà il suo veto se la Svezia non cambierà radicalmente la sua politica di braccia aperte a chi viene perseguito dalla magistratura turca nello specifico i simpatizzanti della causa curda.