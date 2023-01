Harry, il principe degli scandali. L'autobiografia delle rivelazioni

Dai 25 talebani abbattuti in Afghanistan "come pezzi degli scacchi" alle suppliche al padre di non sposare Camilla per il timore che diventasse una matrigna cattiva, passando ovviamente anche per droghe e sesso. Anticipazioni e fughe sapientemente orchestrate hanno fatto dell'autobiografia del principe Harry un caso letterario prima ancora del suo arrivo in libreria il prossimo martedì. I tanti panni sporchi che sembra voler lavare sulla pubblica piazza, rischiano poi di trasformare "Spare", questo il titolo, in pietra tombale nei suoi rapporti con la famiglia reale.