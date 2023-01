Polemica dalla prima all'ultima riga. La biografia del principe Harry "Spare - Il minore", rompe molti tabù e critica la sua famiglia, la famiglia reale britannica. E' in vendita da questo martedì, ma da giorni trapelano interi paragrafi pieni di rancore. Il "principe William, mio fratello, mi aggredì", mio padre "mi chiedeva 'di chi sei figlio'", eccetera eccetera. In cerca di risposte, Euronews con David Mouriquand ha parlato con la biografa reale Angela Levin, profonda conoscitrice degli Windsor. "Harry sta dicendo tutte queste cose orribili e private - dice Levin - È stato un uomo che si è sempre preso cura della propria privacy, era così anti-giornali, odia la stampa britannica. Denuncerà col minimo pretesto se pensa che stiano entrando in qualcosa di privato. Eppure quello che ha detto su suo padre, e William e se stesso è assolutamente scioccante. Che la famiglia reale sia buona o cattiva - continua Levin - che piaccia o no alla gente, abbiamo tutti una famiglia e il suo modo di trattare con la propria è scioccante".

Insomma picconare la monarchia è evidentemente lo scopo principale del principe Harry la cui moglie Megan Markle, aveva già iniziato l'opera con l'intervista a Oprah Winfrey poco dopo l'auto-esilio americano dei due coniugi.