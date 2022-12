Zelensky in Polonia, Shoigu visita le truppe russe

Volodymyr Zelenskyy ha fatto scalo in Polonia mentre tornava a casa dopo aver visitato Washington. Il presidente ucraino, ha voluto esprimere la sua gratitudine per l'aiuto fornito dal Paese vicino fin dall'inizio della guerra. In un incontro con il presidente Andrzej Duda, probabilmente i due capi di stato hanno anche discusso del presunto missile ucraino che ha ucciso due persone a novembre in una città di confine polacca.

Ma quello di cui hanno sicuramente parlato è il Patriot Missile Defense System che gli Stati Uniti hanno promesso di consegnare all'Ucraina per proteggere i suoi cieli. Varsavia ha elogiato la decisione di Washington. Mosca risponde che quelle armi "non aiuteranno a risolvere il conflitto né impediranno alla Russia di raggiungere i suoi obiettivi".

Sul campo, un giorno dopo che il presidente russo ha annunciato un budget illimitato per l'esercito in Ucraina, le truppe russe hanno ricevuto la visita del ministro della Difesa russo. Nel video diffuso da Mosca, si vede Sergei Shoigu ispezionare gli alloggi temporanei delle truppe e parlare con gli ufficiali.

Intanto il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, ha incontrato a Mosca il direttore generale di Rosatom (una holding statale russa con sede a Mosca specializzata in energia nucleare).

Scopo della visita di Grossi è far istituire una zona di protezione attorno alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, occupata dall'esercito russo e oggetto di pericolosi scontri periodici.