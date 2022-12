"L'anno scorso 70.000 persone vivevano a Bakhmut: in questa città ora rimangono solo pochi civili. Ogni centimetro di quella terra è intriso di sangue, i cannoni risuonano ogni ora, le trincee nel Donbass cambiano di mano più volte al giorno in feroci combattimenti e persino in scontri a mani nude, ma il Donbass ucraino resiste".