Zelensky beffa i servizi segreti russi e vola negli Usa

Fra stringenti misure di sicurezza Volodymir Zelensly si è imbarcato in Polonia alla volta di Washigton per un viaggio tenuto segreto fino all'ultimo. Il presidente ucraino incontra il suo omologo statunitense per discutere le prossime mosse nella sua campagna di difesa contro l'invasione russa.

La Polonia è stata la prima e forse l'unica tappa della visita a sorpresa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti. Il presidente è arrivato in treno a Przemysl prima di volare alla volta degli states. È la prima volta che il presidente ucraino lascia il Paese dall'inizio dell'invasione russa il 26 febbraio.

Gli ucraini trasformano le armi russe in armi di attacco

Il viaggio arriva in un momento chiave della guerra, con gli Stati Uniti pronti ad annunciare che consegneranno all'Ucraina il sofisticato sistema di difesa aerea Patriot e altri 1,8 miliardi di dollari in aiuti. Oltre ad essere una complessa operazione di sicurezza visto che Zelensky è un obiettivo strategico per Mosca e ucciderlo faciliterebbe molto le operazioni della Russia

Zelensky ha già tenuto numerosi discorsi a presidenti e parlamenti di tutto il mondo, ma sempre in videoconferenza. Questo mercoledì incontrerà personalmente il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e terrà un discorso al Congresso.