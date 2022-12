Il "Gordo" scarica oltre due miliardi e mezzo di euro sulla Spagna

È una delle tradizioni più attese dagli spagnoli: l'estrazione della lotteria conosciuta come "El Gordo", il grosso per Natale. Si dice che sia una delle lotterie più ricche al mondo: quest'anno il primo premio è andato al numero 5.490, premiato con 4 milioni di euro. Sono state vendute azioni a Lugo, A Coruña, Asturias, Almeria e Madrid. Ma ci sono tanti, tanti premi (circa 15.000). In totale sono stati distribuiti quasi 2,5 miliardi di euro.

Il proprietario di una rivendita dice: "Sappiamo che abbiamo venduto molti biglietti, sappiamo che abbiamo venduto molte lotterie, perché, è vero , ogni anno ne vendiamo di più, ma quest'anno abbiamo venduto il Natale Gordo, che era l'obiettivo principale da quando abbiamo aperto questa sede 5 anni fa".

Le scene di gioia sono in tutto il paese. Molti dei vincitori sono colleghi che hanno condiviso i biglietti.

Dice una vincitrice: "È stato molto eccitante, perché ero di sopra a lavorare su altre cose e all'improvviso ho sentito i miei colleghi urlare e urlare e urlare... e non sapevo nemmeno cosa fosse successo."

La lotteria di Natale distribuisce milioni agli spagnoli da oltre 200 anni, anche se sempre più stranieri acquistano biglietti tramite internet, la fortuna, come la felicità, non conosce confini.