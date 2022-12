Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso oggi a Washington, nel suo primo viaggio all'estero dall'inizio della guerra, esattamente 300 giorni fa.

Dopo la visita di ieri alle truppe a Bakhmut, attualmente il fronte più caldo della guerra, la "missione americana" di Zelensky è stata coperta fino all'ultimo da un rigido top secret, per evidenti motivi di sicurezza. Zelensky sarebbe partito quando in Italia era l'una di notte.

Zelensky a Bakhmut. (20.12.2022) AP/Ukrainian Presidential Press Office

La visita a Washington di Zelensky prevede l'incontro con il Presidente americano Joe Biden, con il quale discuterà del nuovo pacchetto di aiuti militari, 1,8 miliardi di dollari, compresi i missili Patriot.

In programma anche un discorso al Congresso, per ringraziare gli Stati Uniti dei miliardi di aiuti elargiti in questi quasi dieci mesi di guerra. La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha invitato tutti i deputati e senatori ad essere presenti.

Possibile, ma non ufficialmente prevista, anche una tappa al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, a New York.