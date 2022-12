Il 298° giorno di guerra è iniziato con attacchi di droni russi su Kiev.

Durante la notte, due forti esplosioni sono avvenute nel centro della capitale.

Almeno due i feriti.

Lo ha comunicato su Telegram il governatore dell'Oblast di Kiev, Oleksiy Kuleba, secondo cui sono stati registrati danni a infrastrutture e le case.

In precedenza, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, aveva spiegato che le esplosioni si sono verificate nei distretti centrali di Solomyanskyi e Shevchenkivskyi.

L'amministrazione comunale di Kiev ha dichiarato che più di 20 droni di fabbricazione iraniana sono stati rilevati nello spazio aereo della capitale e almeno 15 sono stati abbattuti.

E già alle prime ore del lunedì mattina, sono risuonati gli allarmi anti-aereo, in numerose zone delle regioni di Vinnytsia, Poltava, Kharkiv, Cherkassy, Donetsk, Dnipro, Kirovograd, Nikolayev e Zaporizhzhia.

La battaglia a distanza ravvicinata infuria soprattutto in alcune zone di Bakhmut, nella regione di Donetsk: le truppe ucraine e russe combattono per guadagnati metri di "conquista" della città, un tempo di 100.000 abitanti, ora quasi deserta.

Racconta Ivan, comandante di una sezione del fronte a Bakhmut:

"Per noi è chiaro che Putin ha bisogno di Bakhmut come regalo di Capodanno, Nel suo discorso di Capodanno vuole annunciare una grande vittoria, e la propaganda russa sta facendo di tutto per amplificare l'importanza militare di Bakhmut, che in realtà è piccola".

"Bakhmut è Ucraina". (18.12.2022) Libkos/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

il presidente russo Vladimir Putin visiterà oggi la Bielorussia in una "missione di guerra" per esortare il suo stretto alleato, il presidente Lukashenko, a unirsi ufficialmente allo sforzo bellico della Russia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato:

"La protezione del confine con la Russia e la Bielorussia è una priorità assoluta e costante e che ci si sta preparando in vista di qualsiasi possibili scenari di difesa". Volodymyr Zelensky 44 anni, presidente dell'Ucraina dal 2019

Per gli abitanti di Kiev sono disponibili i centri di assistenza conosciuti come "Punti di Invincibilità". Si trovano in molte zone della capitale e sono molti importanti soprattutto durante le ore in cui le case sono prive di corrente elettrica a causa dei continui bombardamenti russi.