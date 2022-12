Pioggia di missili russi sull'Ucraina

Ancora missili russi sulle reti infrastrutturali ucraine. Secondo fonti locali in città come Kharkiv e nella stessa capitale Kiev i tiri - almeno settantasei, stando a un report ufficiale - avrebbero causato ulteriori black out e interruzioni nell'erogazione dell'acqua.

Nel suo consueto videomessaggio il presidente Zelensky ha rivendicato l'efficacia dei sistemi antimissile: "Abbattuti sessanta missili nemici", afferma, "grazie al lavoro dei comandi aerei e in particolare della 96. brigata che protegge la regione di Kiev, dove sono stati distrutti più di 40 missili".

Alcuni razzi hanno lo stesso raggiunto l'obiettivo, causando vittime e danni. È accaduto a Kryvi Rih, dove è stato colpito un edificio civile, sono rimaste uccise tre persone e ferite una decina, tra cui, secondo quanto affermano le agenzie, diversi bambini.