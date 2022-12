ZAGABRIA (CROAZIA) - Mentre, secondo la Banca Centrale europea, i prezzi in Europa e nell'Euro-Zona cresceranno ulteriormente, la Croazia adotterà l'euro a partire dal 1° gennaio 2023.

Dopo l'adesione all'Unione europea del 2013 e l'ingresso imminente nello Spazio di Schengenper la libera circolazione, per la Croazia si tratta dell'ultimo step per far parte, a tutti gli effetti, del "club europeo".

Secondo la Commissione Ue, il deficit e il debito pubblico della Croazia sono in pareggio. il tasso di disoccupazione è del 6-7%. Lo stipendio medio in Croazia ammonta a poco più di 1.000 euro. Le pensioni sono circa un terzo dei salari e in molti pensano che anche aumentarle non basterà per contrastare il carovita.

Ma la maggioranza della popolazione croata è favorevole all'adesione all'auro. La maggior parte dei giovani ha aspettative positive e non pensa che l'euro possa portare una maggiore inflazione, come invece temono i loro genitori.

Secondo le nuove generazioni, la moneta unica porterà maggiori opportunità di lavoro e faciliterà gli spostamenti. L'euro, in Croazia, è già utilizzato dalle aziende più grandi.

Voci giovani ed europee

In una libreria del centro di Zagabria, la troupe di Euronews incontra alcuna giovani croati.

Spiega Kazimir, uno studente di Economia: "Ci sentiamo agevolati ad usare l'euro rispetto agli anziani. Usiamo già l'euro per cose importanti, come il prezzo delle auto, il costo degli appartamenti da affittare o da acquistare e il costo dei terreni".

"Usiamo già l'euro per cose importanti"... Euronews

Aggiunge Leon, studente di Filosofia: "I miei genitori non sono così ottimisti al riguardo, ma immagino sia comune con le persone anziane. Non sto cercando di essere negativo, ma è una dato di fatto che qui in Croazia, sull'euro, le persone anziane sono pessimiste".

"I miei genitori non sono così ottimisti sull'euro..." Euronews

Gap generazionale e pensioni più alte

Quando si parla di euro c'è, dunque, un gap generazionale.

I più anziani sono piuttosto preoccupati dall'arrivo della moneta unica. Il governo del premier Andrej Plenkovic ha approvato una legge per aumentare le pensioni, proprio per vincere la riluttanza degli anziani nei confronti della nuova moneta.

Marin Piletić è il ministro croato del Lavoro: "Siamo in procinto di riformare il sistema pensionistico, dal prossimo anno vogliamo pensioni più alte per le famiglie. E per le pensioni minime, qui in Croazia. La riforma è passata attraverso il "Sì" del Parlamento croato: abbiamo incluso questa ulteriore novità per la previdenza sociale del nostro Paese".