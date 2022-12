Facce tristi, deluse, arrabbiate. In Germania i tifosi non riescono proprio a digerire l'eliminazione della nazionale al primo turno della Coppa del Mondo di calcio 2022, che sta facendo discutere e ha suscitato grande clamore ovunque. Un ko che ha lasciato basiti tutti o quasi.

"Nessuno si aspettava che il Giappone vincesse contro la Spagna. Alla fine abbiamo meritato di essere eliminati, questo lo dobbiamo ammettere. E’ già successo qualche volta. Sono deluso, triste, ma in qualche modo me lo aspettavo”. Dice un tifoso.

Nonostante la Germania sia fuori dai Mondiali c’è anche chi continuerà a guardare le partite. Come questo tifoso tedesco. Il mio interesse per la Coppa del Mondo resta uguale anche se noi siamo fuori”, ha notare un altro tifoso.

Mentre in Qatar in molti hanno festeggiato l’eliminazione della nazionale tedesca con la mano sulla bocca con tanto di risatine, a Norimberga centinaia di supporter ora chiedono di non guardare più le prossime partite di una Coppa del Mondo molto discussa.

La nazionale aveva manifestato il dissenso nei confronti della FIFA, che non ha permesso ai capitani di sette squadre di scendere in campo con la fascia arcobaleno ‘One Love' a supporto della comunità LGBTQ+ e dei lavoratori migranti sfruttati per costruire gli impianti per non infastidire i governanti locali.

"Le circostanze esterne erano già pessime prima. Questi Mondiali sono in linea con il mondo e l'intera situazione politica, e questo è disgustoso”, sottolinea un signore.

È la seconda volta in altrettanti Mondiali che i tedeschi non riescono a superare la fase a gironi dopo quanto accaduto a Russia 2018: dopo la vittoria nel 2014 in Brasile la selezione tedesca non è più stata all'altezza del suo status.