Il ministro francese dell'Interno Gérald Darmanin ha annunciato che la nave umanitaria Ocean Viking, con a bordo quasi 230 migranti, sarà accolta venerdì nel porto di Tolone (Var) tuttavia per ragioni sanitarie alcuni passeggeri verranno trasportati in Corsica. La Francia si impegna ad accogliere un terzo dei passeggeri ha affermato il ministro dell'Interno francese, al termine dell'ultimo Consiglio dei ministri. Darmanin ha anche denunciato la "scelta incomprensibile" dell'Italia di non accogliere l'Ocean Viking, che da giorni tiene a bordo un numero enorme di migranti raccolti nel Mediterraneo.

Il commento del ministro dell'Interno italiano

Quanto avvenuto "purtroppo testimonia che le traversate andranno interrotte al più presto. Molto spesso si fraintende che tutta l'azione, da più parti dispiegata, per cercare di arrestare questi traffici sia orientata non si sa da cosa, in realtà è perché questa situazione non e' sostenibile". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi lasciando la Corte di Appello di Roma, dove ha incontrato il presidente Giuseppe Meliadò, in riferimento al ritrovamento del cadavere di un bimbo su un barchino al largo di Lampedusa. "Ieri - ha ricordato il ministro - c'è stato un quasi naufragio con il recupero di una trentina di persone, poi la notizia della morte del neonato. La scorsa settimana c'è stata un'altra persona morta per ipotermia: per noi non ha senso tutto questo. Vogliamo evitare le morti in mare". "Le statistiche - ha sottolineato - lo dicono: fermare i traffici vuol dire abbattere anche la statistica delle morti in mare. Noi leggiamo questi eventi drammatici, tragici, come una motivazione ulteriore per fare di tutto".