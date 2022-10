Disordini e scontri, in diverse città del Cile, in occasione del terzo anniversario - martedì 18 ottobre - delle manifestazioni di protesta del 2019.

Nella capitale Santiago del Cile i manifestanti hanno costruito barricate e lanciato pietre contro la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua.

Disordini a Santiago del Cile. (18.10.2022) Cristobal Escobar/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Le principali richieste delle proteste del 2019 riguardavano il miglioramento della sanità del Paese, migliore istruzione, pensioni e stipendi più alti e costi delle case più bassi.

Le violenze di tre anni fa - sotto la presidenza di Sebastian Pinera - provocarono 33 morti e migliaia di feriti.

460 persone rimasero accecate parzialmente o totalmente a causa dello sparo di proiettili di gomma o di lacrimogeni, lanciati in pieno viso dalle forze dell'ordine

Oltre 3.000 le denunce di violazioni dei diritti umani durante la repressione della polizia cilena.

Proprio i disordini del 2019 hanno portato a grandi sforzi per redigere una nuova Costituzione per il Cile, poi clamorosamente respinta il 4 settembre scorso in un referendum popolare.

In occasione dell'anniversario delle proteste del 2019, il presidente cileno Gabriel Boric, in caricia da marzo di quest'anno, ha rinnovato la richiesta di dialogo tra le parti.

"Ci sono stati sforzi in tutti questi anni, senza dubbio non intendo negarlo, ma non abbiamo ancora realizzato le riforme che risolverebbero le debolezze dei diritti sociali dei cileni". Gabriel Boric 36 anni, presidente del Cile da marzo 2022

Il presidente cileno Gabriel Boric. Esteban Felix/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

In un contesto caratterizzato dall'economia del Cile in grave sofferenza, i cileni chiedono ancora cambiamenti e rifome nel loro Paese, ma il no alla nuova Costituzione rischia di di allungare (e non di poco) i tempi.