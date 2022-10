Un Premio Nobel per la Fisica per tre scienziati: il francese Alain Aspect (75 anni), lo statunitense John Francis Clauser (79 anni) e l'austriaco Anton Zeilinger (77 anni)**.

**

Il premio è stato assegnato questo martedi 4 ottobre dall'Accademia Reale svedese e dal Karolinska Institutet di Solna, in Svezia.

Con la seguente motivazione:

"...per gli esperimenti con i fotoni entangled, che hanno stabilito la violazione delle disuguaglianze di Bell e hanno aperto la strada alla scienza dell'informazione quantistica". Accademia Reale di Svezia

Le sperimentazioni nel settore si sono concentrate, in parte, su indagare come - in virtù della meccanica quantistica - due o più particelle possano esistere in uno stato condiviso, a prescidnere da quanto siano distanti tra loro. Questo fenomeno, definito "entanglement" (letteramente: "intreccio"), è tra i più studiati e dibattuti, anche da personaggi del calibro di Albert Einstein.

Con i loro esperimenti, Aspect, Clauser e Zeilinger hanno dimostrato le opportunità che possono derivare dallo studio e dal controllo su particelle che si trovano, per l'appunto, in uno stato di "entanglement".

Anche lo scorso anno ad aggiudicarsi il Nobel per la Fisica - che viene assegnato dal 1901 - era stato un trio di scienziati, compreso l'italiano Giorgio Parisi, "per aver quantificato e predetto in maniera attendibile il riscaldamento globale".

Nella settimana dei Premi Nobel, dopo l'assegnazione del premio per la Medicina (al biologo svedese Svante Pääbo) e della Fisica, mercoledì 5 ottobre sarà la volta del premio per la Chimica, giovedì 6 per la Letteratura, venerdi 7 il premio pù atteso, il Nobel per la Pace e, lunedi prossimo, il 10 ottobre, il premio per l'Economia.